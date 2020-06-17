Минстрой посчитал проблемные стройки жилых домов

https://static.news.ru/photo/30a06b1e-b086-11ea-bf37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заявил, что более 3 тысяч строящихся жилых домов в России являются проблемными.

Как передаёт RNS, в ходе заседания Совета Федерации министр сообщил о начале работы системы, в которой специалисты Минстроя видят «практически каждый строящийся дом» и могут оценить ход строительства. С помощью этой системы удалось зафиксировать 3107 проблемных объектов.

Якушев отметил, что эти стройки можно условно разделить на четыре группы. По 1818 объектам открыто конкурсное производство, по 318 — осуществляется иная процедура банкротства. Две другие группы составили дома с нарушением срока строительства и срока передачи. Министр также напомнил о проблеме обманутых дольщиков, которую нужно решать как можно более оперативно. По его словам, на компенсации этим гражданам в течение двух лет будут выделяться средства из федерального бюджета.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минстрой разработал законопроект, который позволит регионам в ускоренном порядке заниматься расселением ветхого и аварийного жилья. Необходимое финансирование на это будет направлено из Фонда содействия реформированию ЖКХ.