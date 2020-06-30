Минстрой планирует ввести капремонт жилых кварталов вместо отдельных домов

https://static.news.ru/photo/0485bec2-babc-11ea-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут отказаться от программы капитального ремонта многоквартирных домов в пользу комплексной модернизации целых кварталов. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

О вероятных перспективах замглавы Минстроя рассказал в Уфе на Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». По его словам, сейчас в министерстве изучают вопрос, взвешивая все плюсы и минусы.

При этом, отметил он, позиция о том, чтобы отказаться от капитального ремонта отдельных домов, озвучивается всё чаще.

Мы должны уходить к капитальному ремонту городских кварталов. Нужно организовывать связи между дворовыми территориями, различными общественными пространствами, даже от остановки общественного транспорта до дома, — цитирует Егорова ТАСС.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов началась в России восемь лет назад и рассчитана на 30 лет. Ежемесячно владельцы квадратных метров делают целевые отчисления в профильные региональные фонды. При этом ремонтные работы проводятся в порядке очерёдности по заранее определённому графику.

Таким образом, как было заявлено, власти намерены полностью ликвидировать фонд аварийных домов.

При этом, как ранее писал NEWS.ru, с 25 июня в стране действует новый порядок обследования домов на аварийность. Предполагается, что это позволит удешевить и упростить процедуру. Теперь специалисты будут проверять от двух до трёх видов строительных конструкций, в то время как раньше исследовали здание полностью, осматривая все конструкции и инженерные системы.

В Минстрое пришли к выводу, что детальный осмотр необходим только в тех случаях, когда здание планируют реконструировать или проводить капитальный ремонт. Ежегодно в России признают аварийными около 2 млн квадратных метров жилья.