https://static.news.ru/photo/a98ca386-e10a-11e9-99a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Минстрой предлагает создать единую систему персональных данных плательщиков коммунальных услуг для отслеживания и привлечения к ответственности должников. Идея обсуждается с депутатами Госдумы.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время у управляющих компаний нет полной информации о жильцах. Наличие у них быстрого и законного доступа к персональным данным граждан облегчит привлечение неплательщиков к суду, а это, в свою очередь, дисциплинирует должников.

По замыслу министерства, в электронную базу будут вноситься паспортные данные граждан, ИНН, СНИЛС, выписки из госреестра недвижимости.

По словам первого замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, реестр плательщиков может быть сформирован к апрелю 2020 года. Не исключено, что он будет включён в ГИС ЖКХ, где содержатся данные о лицензиях УК, объектах жилого фонда и другая информация, пишут « Известия ».

Ранее News.ru сообщал, что долги за услуги ЖКХ продолжают расти. Общий объём задолженности составляет около 1,3 трлн рублей, из которых 800 млрд рублей приходятся на долю граждан.