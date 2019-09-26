Фото: АГН «Москва»

Минстрой предлагает создать единую систему персональных данных плательщиков коммунальных услуг для отслеживания и привлечения к ответственности должников. Идея обсуждается с депутатами Госдумы.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время у управляющих компаний нет полной информации о жильцах. Наличие у них быстрого и законного доступа к персональным данным граждан облегчит привлечение неплательщиков к суду, а это, в свою очередь, дисциплинирует должников.

По замыслу министерства, в электронную базу будут вноситься паспортные данные граждан, ИНН, СНИЛС, выписки из госреестра недвижимости.

По словам первого замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, реестр плательщиков может быть сформирован к апрелю 2020 года. Не исключено, что он будет включён в ГИС ЖКХ, где содержатся данные о лицензиях УК, объектах жилого фонда и другая информация, пишут «Известия».

Ранее News.ru сообщал, что долги за услуги ЖКХ продолжают расти. Общий объём задолженности составляет около 1,3 трлн рублей, из которых 800 млрд рублей приходятся на долю граждан.

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