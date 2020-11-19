Минстрой намерен запретить строительство апартаментов

https://static.news.ru/photo/f7d1652c-2a74-11eb-840f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минстрой хочет запретить строительство апартаментов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Стасишин отметил, что за последние полгода в рамках министерства были разные мнения по этому вопросу. Однако сейчас позиция сводится к тому, что то, что не подходит под жилое, строить нецелесообразно.

Глава ведомства предлагает утвердить законодательно жилой статус уже возведённых апартаментов.

Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объёме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жильё, — сказал он.

Минстрой уже несколько лет обсуждает вопрос о статусе апартаментов. Ещё в 2016 году ведомство планировало принять законопроект, который юридически приравнял бы апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило упростить строительство частных домов. Для этого ведомство разработало единые стандарты предоставления государственных услуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов. Соответствующий проект постановления был внесён в правительство. Единые стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи и рассмотрения.