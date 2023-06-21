Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину аренды жилья «Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

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Министерство строительства России выдвинуло предложение о компенсации 50% арендной платы для молодых граждан, пишет газета «Известия». Однако участвующим в программе необходимо будет одновременно откладывать средства на первый взнос для приобретения квартиры в новом доме через ипотечный кредит.

Согласно программе, молодежь до 35 лет получит стимул к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого молодым людям будут компенсировать 50% платы за арендное жилье, — заявили источники издания в Министерстве строительства.

Критическим требованием для получения субсидий будет параллельное формирование сбережений молодыми гражданами на приобретение квартиры в новостройке. Ожидается, что программа затронет приблизительно 310 тысяч российских граждан.

Ранее сообщалось, что новое жилье бизнес-класса в Москве в основном покупают жители столичного региона, но доля продаж покупателям, приехавшим из других регионов, сейчас выросла до 35%. Об этом NEWS.ru заявили представители застройщика October Group и агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой». При этом каждый четвертый житель регионов сразу оплатил всю сумму, не прибегая к ипотеке.