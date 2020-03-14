Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступило с инициативой об изменении порядка взыскания долгов за ЖКХ.
Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика во время обращения в суд, если они не имеют таких данных.
Также предлагается предоставить управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям возможность получать информацию о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Планируется организовать в системе идентификацию граждан по уникальным единицам лицевого счёта.
В Минстрое уточнили, что общая задолженность россиян за ЖКХ составляет около 570 млрд рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что новые технологии умного города позволят россиянам экономить на ЖКХ до 30%. Это первый национальный стандарт обмена электронными данными, который разработала Российская венчурная компания.
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