https://static.news.ru/photo/3388acbc-66b0-11ea-8d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступило с инициативой об изменении порядка взыскания долгов за ЖКХ.

Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика во время обращения в суд, если они не имеют таких данных.

Также предлагается предоставить управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям возможность получать информацию о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Планируется организовать в системе идентификацию граждан по уникальным единицам лицевого счёта.

В Минстрое уточнили, что общая задолженность россиян за ЖКХ составляет около 570 млрд рублей, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что новые технологии умного города позволят россиянам экономить на ЖКХ до 30%. Это первый национальный стандарт обмена электронными данными, который разработала Российская венчурная компания.