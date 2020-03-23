https://static.news.ru/photo/5b999eb6-6d25-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Патрушев Фото: government.ru

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписал указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Документ предусматривает создание оперативного штаба.

Его руководителем назначен замминистра Иван Лебедев. Основной задачей структуры является координация подразделений и подведомственных учреждений, а также выработка предложений по предупреждению распространения вируса. Кроме того, он будет осуществлять взаимодействие с другими органами власти, говорится на сайте Минсельхоза.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.