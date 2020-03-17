https://static.news.ru/photo/4c79cba4-685c-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что рынок потребительских товаров остаётся стабильным. Роста цен на товары повышенного спроса не зафиксировано.

Резких скачков цен не наблюдается, в том числе по тем товарным позициям, на которые фиксируется повышенный спрос, — это крупы, макаронные изделия и консервы, — заявил Патрушев, выступая на совещании президента РФ с членами правительства.

По его словам, данные по обеспеченности продукцией будут предоставляться в Минсельхоз ежедневно и в ведомстве будут постоянно проверять ситуацию с ценами.

NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин призвал граждан не закупаться продуктами впрок. По его словам, в России нет никаких проблем с продуктами питания, с поставками наблюдается стабильная ситуация.

Ранее власти приняли решение создать антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавируса.