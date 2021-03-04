Минсельхоз рассказал, когда стабилизируются цены на мясо, птицу и яйца

https://static.news.ru/photo/cc71f78a-7cc6-11eb-80a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минсельхозе рассказали, когда ожидается полное восстановление производства мяса, птиц и яиц. По прогнозам ведомства, это должно произойти к маю, что поспособствует стабилизации цен.

По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что птицеводческая отрасль в РФ динамично развивается, ежегодно показывая наращивание объёмов производства продуктов. Кроме того, предпринимаются шаги по стабилизации цен. Так, в 2020 году цены на яйца и птицу были даже ниже, чем в 2019-м.

Тем не менее на текущий день существует дисбаланс между спросом и предложением. Люди стали есть больше птичьего мяса и яиц, однако на производствах иногда случаются некие ситуации, которые не дают производить продукт в необходимом объёме. Дополнительным фактором для повышения цен стали вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время происходят и в странах ЕС, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме хотят вмешаться в регулирование цен. В первую очередь под контроль должна попасть стоимость продуктов первой необходимости. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев.