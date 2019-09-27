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Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.

Согласно уведомлению о начале работы над соответствующими поправками в УПК РФ, опубликованному на портале проектов правовых актов, внести дополнения предлагается в часть 3 статьи 81 о вещественных доказательствах по аналогии с нормой о ликвидации оборудования или иных средств совершения преступления.

Изменения направлены на пресечение возможности попадания такой продукции на рынок, а также экономию бюджетных средств, которые идут на длительное хранение нелегальных сигарет.

Вступить в силу законопроект может в июне будущего года.

Помимо этого, ведётся разработка поправок в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что введение в РФ единой минимальной цены на табачные изделия может снизить число курящих людей в стране. По его словам, планомерное снижение доступности табака — общемировой тренд.