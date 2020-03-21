https://static.news.ru/photo/eb733c6c-6b82-11ea-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об изменениях в порядке проведения финальной части всероссийской олимпиады для школьников. Нововведения были приняты в связи со вспышкой коронавируса.

Министерство приняло решение изменить порядок проведения заключительного этапа олимпиады. Согласно утверждённым на этот год правилам, школьники смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы населенного пункта, где они живут, — заявили представители ведомства.

Планируется, что в заключительном этапе олимпиады примут участие около 5600 школьников. Из них 45% станут победителями или призёрами. Они получат преференции при поступлении в институты.

Ранее NEWS.ru информировал, что Роспотребнадзор рассказал школьникам о методах защиты от коронавируса. Сотрудники ведомства также напомнили о важности занятий физкультурой.