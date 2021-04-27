В российских колледжах заменят учебники по истории после критики Путина

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Министерство просвещения намерено заменить во всех колледжах учебники по истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы. Это будет сделано уже со следующего учебного года, передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что Минпросвещения совместно с депутатами Госдумы подготовило пакет поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации», призванных усилить контроль качества за содержанием учебников.

Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент, — сказал Кравцов.

Таким образом, опыт использования федерального перечня утверждённых учебных пособий, который применяется в обычных школах, предполагается распространить и на систему среднего профобразования.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин указал на то, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

Минпросвещения незамедлительно организовало тотальную ревизию всех школьных учебников. Уже через несколько дней в ведомстве заявили, что под описание Путина в наибольшей степени подпадает издание «История России и мира» для 11-го класса под редакцией профессора Олега Волобуева. По нему не обучают в школах, но оно используется в колледжах и «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».

Автор учебника претензии Минпросвещения отверг. Он объяснил, что учебник предназначен для закрепления ранее изученного материала, поэтому все события в нём изложены кратко. По словам Волобуева, для повторительного курса не предполагается развёрнутый объём информации, так как к таким пособиям предъявляются другие требования.