Минпросвещения высказалось об идее перевести школы полностью на гаджеты

https://static.news.ru/photo/290ecee8-8f03-11eb-ad2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством для обучения школьников. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как отметил чиновник в интервью Псковскому агентству новостей, ведомство не видит необходимости в переходе школ полностью на гаджеты. По словам Кравцова, надо посмотреть внимательно на те школы, которые полностью перешли на планшеты, особенно если это начальная школа. Он напомнил, что также есть установленные Роспотребнадзором нормы использования школьниками компьютерной техники, чтобы не навредить их здоровью.

Точечно, для иллюстрации тех или иных фрагментов урока информационные технологии использовать можно, они развивают интерес, мотивацию. Но ни в коем случае не как замену традиционного учебника, традиционных тетрадей, — сказал министр.

В феврале Сергей Кравцов заявил, что школьники имеют право на мобильные телефоны, однако использовать их на уроке нельзя. Он отметил, что администрации школ вправе решать, следует ли учащимся сдавать телефоны при входе на территорию образовательного учреждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпросвещения планирует отказаться от использования в школах иностранных сервисов для общения по видеосвязи. Как заявил замглавы ведомства Виктор Басюк, цифровая среда не является заменой традиционной очной формы образования, а лишь дополняет её.