Минпросвещения высказалось об идее перевести школы полностью на гаджеты

Планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством для обучения школьников. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
Как
Точечно, для иллюстрации тех или иных фрагментов урока информационные технологии использовать можно, они развивают интерес, мотивацию. Но ни в коем случае не как замену традиционного учебника, традиционных тетрадей, — сказал министр.
В феврале Сергей Кравцов заявил, что школьники имеют право на мобильные телефоны, однако использовать их на уроке нельзя. Он отметил, что администрации школ вправе решать, следует ли учащимся сдавать телефоны при входе на территорию образовательного учреждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпросвещения планирует отказаться от использования в школах иностранных сервисов для общения по видеосвязи. Как заявил замглавы ведомства Виктор Басюк, цифровая среда не является заменой традиционной очной формы образования, а лишь дополняет её.