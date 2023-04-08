В российских образовательных учреждениях появятся психологи Минпросвещения предложило норматив по числу психологов в детсадах, школах и колледжах

Фото: shutterstock

В Министерстве просвещения подготовили проект приказа, согласно которому в детских садах, школах и среднепрофессиональных учебных учреждениях будет введен норматив штатной численности психологов. Согласно документу, опубликованному на сайте нормативно-правовых актов, в школах в штате должен работать один педагог-психолог на 300 человек, в детсадах — один на 200 детей, в колледжах — один на 500 студентов.

В школах предлагается вводить по одному психологу на 300 человек, в ПТУ — по одному на 500 человек, в дошкольных учреждениях — по одному на 200 человек, — говорится в проекте приказа.

Отдельный норматив предусмотрен для образовательных учреждений, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В них один психолог будет рассчитан на 30 учащихся.

В случае принятия проекта приказ планируется ввести в действие с начала учебного года в 2024 году.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе психолог детского сада избивала ребенка с ДЦП. Она должна был отвечать за адаптацию ребенка в детском коллективе. В разговоре с другими родителями мать пострадавшего мальчика узнала, что воспитательница выкручивала ребенку пальцы.

Другие дети также жаловались на побои от воспитателей. Один мальчик рассказал, что ему наносили удары по голове и рукам.