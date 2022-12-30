Минпросвещения утвердило обрпрограмму для детей с умственной отсталостью

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Министерство просвещения РФ утвердило федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить прилагаемую федеральную адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), — говорится в документе.

Теперь образовательные организации смогут разрабатывать адаптивные программы для слабовидящих, слабослышащих, глухих, слепых, детей с умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.

В документе отмечается, что обучать таких детей смогут совместно с другими или в отдельных классах и образовательных организациях. При этом обязательным условием является организация для подобных учеников специальных условий обучения и воспитания.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения утвердило единую программу дошкольного образования. В приказе отмечается, что данная программа позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Также сообщается, что программа будет определять единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.

Кроме того, ведомство утвердило единые программы школьного образования. Туда, в частности, включили начальную военную подготовку и историю СВО.