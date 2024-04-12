Минпросвещения «упразднит» один школьный предмет Минпросвещения: с 2025 года «Обществознание» уберут из программы 6–8-х классов

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Владимир Мединский

Школьный предмет «Обществознание» уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Так, уроки обществознания будут преподавать начиная с девятого класса. На изучение данного предмета будет отведен один час в неделю.

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в девятом классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях, — указано в приказе.

Кроме того, министерство утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476. Учащиеся с пятого по восьмой класс будут изучать историю три часа в неделю, а старшеклассники — по два часа.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения завершило работу по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой. Кравцов добавил, что министерство решило проблему доступа детей к деструктивной информации в интернете, обеспечив школы специально разработанной информационной системой.