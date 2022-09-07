Минпросвещения убрало из методичек для школ упоминания об СВО

Минпросвещения обновило методички и все материалы к уроку «Разговоры о важном» 12 сентября, убрав оттуда упоминания военной операции на Украине. На сайте, посвященном этому циклу внеурочных занятий, теперь доступны обновленные версии инструкций и презентаций для всех классов.

Школьникам больше не предлагают объяснять цели специальной военной операции и обсуждать судьбу Донбасса. Из военной направления осталась тема про маршала Георгия Жукова.

Профсоюз «Альянс учителей» в своем Telegram-канале заявил, что отказ от милитаризма стал результатом возмущения общества.

Наличие милитаризма в начальной школе <...> вызвало огромное неприятие в обществе. Стала подниматься волна родительских отказов от этих уроков, учителя достаточно массово сообщали о намерении саботировать требования ретранслировать содержание методичек, вот почему система откатилась назад, — рассказал представитель профсоюза Даниил Кен.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония поднятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное, по плану авторов программы, на воспитание патриотизма у детей. В сентябре на одном из уроков предусмотрено обсуждение военной операции на Украине. Предполагалось, что ученикам пятых — седьмых классов расскажут о целях введения войск на территорию Украины («защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО») и расскажут об участвующих в спецоперации военных как о героях и патриотах России.

Между тем родители стали сообщать, что руководство школ требует выбрать «Разговоры о важном» в обязательном порядке, хотя все внеурочные занятия по закону добровольны. В департаменте образования и науки Москвы попросили сообщать о случаях подобного давления и пообещали «обязательно разобраться», если такая информация поступит.