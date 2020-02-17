https://static.news.ru/photo/1874e1da-519c-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Малый и средний бизнес будет получать востребованных специалистов после корректировки Министерством просвещения программы среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Об этом Кравцов заявил в ходе совещания с руководителями региональных образовательных ведомств, посвящённом приоритетным задачам в сфере образования.

Необходимо скорректировать программы среднего профессионального образования, чтобы обеспечить подготовку востребованных кадров для малого и среднего бизнеса, а также специалистов рабочих специальностей, — цитирует его ТАСС.

Кравцов добавил, что также каждой школе нужна объективная оценка уровня образования школьников. Кроме этого, по его мнению, нужно тщательно проанализировать, чему учат в учреждениях СПО в регионах.

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