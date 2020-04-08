Минпросвещения разрешило открыть школы в регионах, где нет эпидемии

https://static.news.ru/photo/f740eb56-79a2-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Региональные власти смогут возобновить занятия в школах, если позволит эпидемиологическая обстановка. Минпросвещения России рекомендовало использовать точечные ограничения.

Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Минпросвещения предложило делить классы на группы, чтобы снизить контакты между учениками, а также разрешило скорректировать учебные планы в сторону сокращения времени проработки нового материала.

Как писал NEWS.ru, весенние каникулы во многих школах страны начались досрочно из-за введения ограничений по коронавирусу. Учеников перевели на домашнее обучение.

С 28 марта в стране — нерабочие дни, которые продлятся как минимум до конца апреля. Президент России Владимир Путин в обращении 8 апреля призвал региональные власти не вводить чрезмерные ограничения, чтобы минимизировать вред экономике и эмоциональному состоянию граждан.