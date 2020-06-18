Минпросвещения признало действительными все выданные в 2020-м аттестаты

https://static.news.ru/photo/1083a71e-b19f-11ea-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Министерство просвещения России признало действительными все школьные аттестаты, выданные в 2020 году. Приказ коснулся и документов о среднем образовании, которые преждевременно выдали выпускникам в нескольких регионах.

Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов в 2020 году <...>, являются действительными, — отмечено в приказе главы ведомства Сергея Кравцова.

Аттестаты в 2020 году начали выдавать 11 июня — до проведения государственных экзаменов. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил предоставлять документы о школьном образовании на основании оценок и результата итогового собеседования по русскому языку. Баллы ЕГЭ в этом году понадобятся только поступающим в вузы.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.