Минпросвещения позволило регионам самим определить планку сдачи ОГЭ

https://static.news.ru/photo/bbb1cb52-808f-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/facebook.com

В этом году из-за ситуации с коронавирусом Министерство просвещения РФ предоставляет регионам право самостоятельно снижать минимальную границу для получения удовлетворительной оценки на основных государственных экзаменах (ОГЭ) у девятиклассников.

Регионам даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации 9-х классов в зависимости от результатов, которые покажут школьники, — цитирует «Интерфакс» министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр подчеркнул, что эта граница может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне. Он также напомнил, что в этом году ОГЭ состоится только по русскому языку и математике, регионы смогут провести обязательные для девятиклассников экзамены по своему расписанию с 8 июня до 31 июля.

Как писал NEWS.ru, после консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом было принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Об этом сообщил Сергей Кравцов. В конце этого учебного года проверочные работы должны были писать ученики 4–11 классов. Помимо этого, также может быть принято решение о переносе ЕГЭ.