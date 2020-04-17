Минпросвещения перенесло проверочные работы на следующий год

https://static.news.ru/photo/ea02b6f8-807e-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переносе всех проверочных работ на начало следующего учебного года.

После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года, — заявил министр.

В конце этого учебного года проверочные работы должны были писать ученики 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. Помимо этого, также может быть принято решение о переносе ЕГЭ.

Ранее Минпросвещения совместно с Рособрнадзором установили сроки сдачи ОГЭ для 9-х классов. Об этом информировал NEWS.ru.