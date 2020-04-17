Минпросвещения перенесло проверочные работы на следующий год

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переносе всех проверочных работ на начало следующего учебного года.
После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года, — заявил министр.
В конце этого учебного года проверочные работы должны были писать ученики 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. Помимо этого, также может быть принято решение о переносе ЕГЭ.
Ранее Минпросвещения совместно с Рособрнадзором установили сроки сдачи ОГЭ для 9-х классов. Об этом информировал NEWS.ru.
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