Минпросвещения отменит досрочный ЕГЭ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/4b4dc22c-46a9-11eb-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Досрочный единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году будет отменён. Экзамен пройдёт с 31 мая по 2 июля.

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется, — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, экзамена по математике базового уровня в 2021 году не будет.

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020-м, проводиться не будет, — говорится в сообщении Telegram-канала Минпросвещения «Большая перемена», который приводит слова Кравцова.

Выпускникам, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку. Это позволит им поступить в вузы.

По его словам, также будет отменён основной государственный экзамен (ОГЭ). Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать только русский язык и математику.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Министерства просвещения делают всё возможное, чтобы российские школьники вернулись к очному обучению. Об этом на встрече с активистами Российского движения школьников выступил руководитель ведомства Сергей Кравцов. По его словам, положение дел на фоне пандемии оказалось непростым. Решение о переводе школьников на дистанционное обучение было принято, чтобы сохранить здоровье ребят и их родителей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нормальная университетская жизнь возобновится, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. При этом полученный за время пандемии опыт дистанционного обучения обязательно нужно использовать в будущем, подчеркнул он на заседании попечительского совета МГУ.