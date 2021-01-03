Минпросвещения избавило выпускников от ЕГЭ по иностранному языку

https://static.news.ru/photo/991b5a68-4e1b-11eb-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения РФ утвердило список обязательных предметов ЕГЭ для выпускников школ. В данном перечне нет иностранного языка.

Это следует из приказа ведомства, размещённого на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в образовательный стандарт среднего общего образования. Он был утверждён в 2012 году и предусматривал обязательный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку с 2022 года.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — отмечается в приказе, вступающем в силу с 4 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, какими будут итоговые экзамены 2021 года. Серьёзных изменений в содержании экзамена, по словам министра, нет. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма аттестации, отметил министр.