Минпросвещения отказалось от новых доплат учителям

https://static.news.ru/photo/a034aab0-8549-11eb-a3de-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минпросвещения не планирует доплачивать учителям за проведение онлайн-уроков. С таким предложением выступила на днях группа депутатов, которые считают дистанционное обучение более сложным, чем очное.

Также предлагалось компенсировать учителям расходы за работу в удалённом формате, включая Интернет. Депутатский запрос был отправлен в министерство. Но в ответе замминистра просвещения содержался отказ.

Стимулирующие выплаты, доплаты и надбавки, премии и иные поощрительные выплаты не являются обязательными и определяются работодателем. При переводе на дистанционную работу трудовая функция работника не изменяется, временно меняется лишь режим его работы, — говорится в документе, цитату из которого приводит «Парламентская газета».

Министерский ответ также гласит, что для перевода работника на дистанционную работу руководитель должен оформить соответствующее распоряжение, в котором надо оговорить условия удалёнки, её сроки. За работником при этом сохраняются все социально-трудовые права и гарантии. Это же относится и к зарплате.

Что касается дополнительных выплат учителям, то такие условия соцподдержки педагогов могут самостоятельно установить региональные или муниципальные власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать дистанционное образование в российских школах. По мнению депутата, подобное образование лишает страну будущего.