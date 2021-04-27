Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Минпросвещения РФ объявило, что для российских школьников вводятся внеплановые каникулы. Дети будут отдыхать с 1 по 10 мая, передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
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Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова заявила, что продление майских праздников чревато ростом заболеваемости COVID-19. Риск заражения возрастает во время семейных застолий и пикников.
Президент Владимир Путин объявил нерабочими днями с 1 по 10 мая. Инициатива длинных выходных исходила от главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила её эпидемиологической ситуацией в стране.