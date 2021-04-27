Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

https://static.news.ru/photo/829ef066-a757-11eb-b035-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минпросвещения РФ объявило, что для российских школьников вводятся внеплановые каникулы. Дети будут отдыхать с 1 по 10 мая, передаёт ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Он также добавил , что российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать 4–7 мая. Однако, как передаёт Telegram-канал «Подъём», в детских садах в выходные дни с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова заявила, что продление майских праздников чревато ростом заболеваемости COVID-19. Риск заражения возрастает во время семейных застолий и пикников.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими днями с 1 по 10 мая. Инициатива длинных выходных исходила от главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила её эпидемиологической ситуацией в стране.