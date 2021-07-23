Минпросвещения обновило образовательные стандарты для школьников

В ближайшие десять лет школьное образование в России будет следовать обновлённым стандартам Минпросвещения. Как сообщает «Парламентская газета», согласно документу, учеников с 1 по 9 классы будут учить не только общеобразовательным предметам, но и финансовой грамотности, экологичности, патриотизму и умению противостоять экстремизму.

Предыдущие Федеральные образовательные стандарты для школьников (ФГОСЫ) были приняты в 2012 году, с тех пор они сильно старели. Теперь в новые ФГОСы вошли дополнения, касающиеся экологического и гражданского патриотического воспитания.

Стандарты предписывают научить школьников ценить Россию, осознавать свою этнокультурную и гражданскую принадлежность, быть сопричастным к прошлому, настоящему и будущему своей страны, ценить достижения своей родины в науке, искусстве, спорте.

Как отмечается, дополнительные знания будут давать ученикам не на отдельных уроках, а внутри других предметов, чтобы не было повышения часовой нагрузки на школьников.

Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, отвечать тем вызовам, которые есть в современном мире, формировать базу для продолжения дальнейшего пути, какой бы образовательный и карьерный путь ученик ни выбрал после школы, — отметили в Минпросвещения.

Ранее глава ведомства Минпросвещения Сергей Кравцовзв заявил, что в ведомстве рассчитывают, что новый учебный год в России начнётся в очном формате. Он подчеркнул, что информационные технологии никогда не смогут заменить традиционный формат обучения. По его словам, это принципиальная позиция.