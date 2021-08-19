Минпросвещения не собирается закрывать школы из-за COVID-19

У Минпросвещения России нет планов закрывать школы и заменять живое общение учеников и учителей онлайн-занятиями. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на видеоконференции областного августовского педагогического совета в Ростове-на-Дону.

Всё, что мы делаем, доказывает, что у нас нет никаких планов по закрытию школ, и мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, заменил традиционную систему образования, — сообщил Кравцов.

Кроме того, по его словам, Россия из тех немногочисленных стран, которые снизили влияние пандемии на процесс образования — большинству школ не пришлось переходить на дистанционный формат.

Также Кравцов сказал о необходимости соблюдать предписанные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения меры безопасности, чтобы и в новом году обучение проводилось очно.

А вот обучение в вузах начнётся в гибридном формате, сообщили в Российском союзе ректоров.