Минпросвещения не собирается закрывать школы из-за COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:23, 19 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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У Минпросвещения России нет планов закрывать школы и заменять живое общение учеников и учителей онлайн-занятиями. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов на видеоконференции областного августовского педагогического совета в Ростове-на-Дону.
Всё, что мы делаем, доказывает, что у нас нет никаких планов по закрытию школ, и мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, заменил традиционную систему образования, — сообщил Кравцов.
Кроме того, по его словам, Россия из тех немногочисленных стран, которые снизили влияние пандемии на процесс образования — большинству школ не пришлось переходить на дистанционный формат.
Также Кравцов сказал о необходимости соблюдать предписанные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения меры безопасности, чтобы и в новом году обучение проводилось очно.
А вот обучение в вузах начнётся в гибридном формате, сообщили в Российском союзе ректоров.