Минпросвещения не собирается отказываться от очного обучения

https://static.news.ru/photo/6eb08350-54cb-11eb-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что дистанционное обучение в школах в 2020 году было временной, вынужденной мерой.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что удалёнка никогда не заменит очный формат. Кравцов отметил, что с 1 сентября 2020 года школы вернулись к традиционным формам преподавания, а дистанционный формат вводят точечно, когда того требует ситуация.

Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи. <...> Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами, — приводит слова главы Минпросвещения пресс-служба Кремля.

Кравцов поблагодарил учителей страны за профессионализм, проявленный ими на фоне всех трудностей прошлого года. По словам министра, педагоги всегда были на связи с учениками, что было особенно важно для сдававших ЕГЭ старшеклассников. Кравцов также сообщил, что с 2021 года будет вводиться единая система подготовки педагогических работников. Он добавил, что в Минпросвещения уже видят позитивный эффект от передачи в ведение министерства профильных вузов, выпускающих учителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области все школы после каникул вернулись к очному обучению. При этом меры безопасности в учебных заведениях усилены, чтобы упредить распространение коронавируса. Школы обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами воздуха, а также бесконтактными термометрами.