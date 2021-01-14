Минпросвещения не планирует менять задания в ЕГЭ 2021 года

https://static.news.ru/photo/5d1ed372-5669-11eb-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не планируется, рассказал журналистам 14 января глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Гайдаровского форума.

Никаких изменений не будет, должна быть максимальная стабильность, — цитирует ответ чиновника на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что учебные заведения должны не только давать знания, но и прививать человеку определённые нравственные качества. По словам Кравцова, такой подход послужит общему прогрессу. Министр уточнил, что имеет в виду как школы, так и вузы.

Глава ведомства отметил, что в большинстве российских регионов школы возобновили очные занятия, среди них и Москва. Чиновник также заявил, что «определённые точечные меры» ещё сохраняются на местах. При этом принимаемые решения о корректировке учебных графиков и каникул, а также дезинфекции помещений, дают свои результаты. В настоящее время только девять школ столицы остаются на карантине из-за коронавируса.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

Как ранее писал NEWS ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. При этом он подчеркнул, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. При выявлении даже одного случая заражения коронавирусом весь класс будет вновь переведён на дистанционное обучение.