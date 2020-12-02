Минпросвещения не намерено делать удалённое обучение постоянным

Министерство просвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным, сообщил лава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, это вынужденная мера.
Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет, — заявил он.
Кравцов отметил, что в России никогда не откажутся от традиционной системы образования,
Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.