Минпросвещения не намерено делать удалённое обучение постоянным

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Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве. В последний путь её провожают в стенах её родного учреждения 3 декабря.

Мероприятие является закрытым из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Сначала с бывшим руководителем простится коллектив музея, после почтить память смогут близкие друзья и коллеги покойной,...