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Минпросвещения не намерено делать удалённое обучение постоянным

11:56, 03 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным, сообщил лава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, это вынужденная мера.

Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет, — заявил он.

Кравцов отметил, что в России никогда не откажутся от традиционной системы образования, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.

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