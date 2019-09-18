https://static.news.ru/photo/1c7b8e5a-da14-11e9-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министерство просвещения продолжает настаивать на обязательности ЕГЭ по иностранному языку, несмотря на просьбы родителей оставить этот предмет экзаменом по выбору. В ведомстве подчёркивают, что знание другого языка — важный и востребованный навык.

Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введён в 2022 году, задания уже разрабатываются, заявляют в Рособрнадзоре. Отказаться от этой идеи просит Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив, отмечает « Профиль ».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предлагал отменить выпускные экзамены в школах, так как они лишают школьников желания учиться. С ним не согласился заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, писал News.ru.