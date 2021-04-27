Минпросвещения нашло учебник истории, который критиковал Путин

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В России нашли учебник истории, в котором не в полной мере отражены события Сталинградской битвы, что возмутило президента Владимира Путина. Пособие не используется в школах, но есть в ряде колледжей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

После критики президента ведомство провело масштабную проверку учебной литературы. Особое внимание экспертов было уделено обучению истории, в том числе информации о Великой Отечественной войне.

Проверка показала, что в учебниках, которые используются в обычных школах, нет существовавших в прежних изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства. Вместе с тем был выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О. В. Волобуева, содержание которого «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».

Данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах, — проинформировали в Минпросвещения.

Там указали на то, что в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, сейчас отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы.

В ведомстве добавили, что совместно с депутатами Госдумы уже подготовили предложения по улучшению ситуации. Там заверили, что нововведения позволят учащимся колледжей «изучать предметы по самым современным и соответствующим всем требованиям учебным материалам, в которых значимые события отечественной истории были бы представлены должным образом и в соответствующем объёме».

21 апреля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин указал на то, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

На следующий день помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский согласился с главой государства в том, что процесс преподавания истории в школах необходимо совершенствовать. Вместе с тем, уточнил он, новые пособия публикуются уже в рамках нового историко-культурного стандарта, а Путин говорил об учебниках, которые были изданы в 1990-е годы.

В свою очередь Минпросвещения незамедлительно организовало тотальную ревизию всех школьных учебников. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, было решено провести полный анализ всех пособий в российских образовательных учреждениях.