Минпросвещения надеется, что учебный год начнётся в привычном формате

https://static.news.ru/photo/2d6122e6-80dd-11ea-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министерство просвещения рассчитывает, что новый учебный год уже можно будет начать не в онлайн-режиме. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

При соблюдении всех требований, я уверен, что этот период завершится, и мы 1 сентября начнём учебный год в привычном для нас формате, — заявил министр в эфире телеканала «Россия 1».

В этом году из-за ситуации с коронавирусом в Министерстве просвещения РФ также заявили, что предоставят регионам право самостоятельно снижать минимальную границу для получения удовлетворительной оценки на основных государственных экзаменах (ОГЭ) у девятиклассников.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. Выздоровели 1517 пациентов, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов сообщил о переносе всех проверочных работ на начало следующего учебного года.