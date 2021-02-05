Минпросвещения хочет оградить российских школьников от иностранной «цифры»

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В Министерстве просвещения РФ предложили создать перечень поставщиков цифрового образовательного контента для российских школ. По замыслу чиновников, иностранные компании в этот реестр входить не должны.

Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом, — приводит «Царьград» выдержку из проекта министерства.

В созданный реестр не войдут также российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50%, а также юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Глава правительства Михаил Мишустин в конце 2020 года подписал постановление о цифровом эксперименте в образовательной среде, который продлится до конца 2022 года. Основной целью инициативы, по словам чиновников, дать детям в разных концах страны одинаковые условия для образования.

Как писал NEWS.ru, работой школ в России полностью удовлетворены лишь 28,5% родителей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По статистике ведомства, в некоторых регионах показатели ещё меньше.