Минпросвещения: генетика может стать курсом по выбору в школе

https://static.news.ru/photo/09037170-ac06-11ea-8c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

В российских школах может появиться курс, в рамках которого ученикам расскажут о генетике. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, курс может быть либо элективным, либо его внесут в школьную программу. Этот вопрос будет обсуждаться с педагогами и специалистами, разрабатывающими содержание образования.

Во время конференции, организованной «Интерфаксом», Кравцов отметил , что генетика является важной наукой, в которой проводится много исследований. В Минпросвещения поддерживают интерес учащихся к этому предмету.

Министр подчеркнул, что поручение российского лидера Владимира Путина будет исполнено.

NEWS.ru писал, что президент РФ поручил кабмину разработать курсы и дисциплины по генетике для школ и организаций дополнительного образования детей. На совещании 14 мая Путин рассказал, что в России в рамках проекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Он подчеркнул, что генетика по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомными и космическими проектами XX века, поэтому её важно развивать. Главным технологическим партнёром программы является «Роснефть».