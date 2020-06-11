Минпросвещения: генетика может стать курсом по выбору в школе

В российских школах может появиться курс, в рамках которого ученикам расскажут о генетике. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, курс может быть либо элективным, либо его внесут в школьную программу. Этот вопрос будет обсуждаться с педагогами и специалистами, разрабатывающими содержание образования.
Во время конференции, организованной «Интерфаксом», Кравцов
Министр подчеркнул, что поручение российского лидера Владимира Путина будет исполнено.
NEWS.ru писал, что президент РФ поручил кабмину разработать курсы и дисциплины по генетике для школ и организаций дополнительного образования детей. На совещании 14 мая Путин рассказал, что в России в рамках проекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Он подчеркнул, что генетика по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомными и космическими проектами XX века, поэтому её важно развивать. Главным технологическим партнёром программы является «Роснефть».
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