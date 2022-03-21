Минпросвещения: ЕГЭ и ОГЭ пройдут вовремя, несмотря на нехватку бумаги

Основной и единый государственные экзамены в школах РФ пройдут вовремя, несмотря на незначительную нехватку бумаги в ряде российских регионов, сообщает Telegram-канал «Большая перемена» со ссылкой на источники в Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре. Покупатели по всей России массово жалуются на нехватку офисной бумаги в магазинах и делятся кадрами с маркетплейсов, где цены выросли в среднем в четыре раза.

ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику​. <...> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён, — говорится в сообщении.

О повышении цен на бумагу А4 сообщили и в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте». По разным данным, за пачку бумаги просят уже около 1000 рублей, а в ряде регионов, в числе которых Орловская область, её довольно сложно найти. Там также и призвали перенести всероссийские проверочные работы на сентябрь из-за нехватки расходных материалов и роста цен на них.