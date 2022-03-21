Минпросвещения: ЕГЭ и ОГЭ пройдут вовремя, несмотря на нехватку бумаги
Сергей Князев
Сергей Князев
15:15, 21 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Основной и единый государственные экзамены в школах РФ пройдут вовремя, несмотря на незначительную нехватку бумаги в ряде российских регионов, сообщает Telegram-канал «Большая перемена» со ссылкой на источники в Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре. Покупатели по всей России массово жалуются на нехватку офисной бумаги в магазинах и делятся кадрами с маркетплейсов, где цены выросли в среднем в четыре раза.
ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику. <...> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён, — говорится в сообщении.
О повышении цен на бумагу А4 сообщили и в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте». По разным данным, за пачку бумаги просят уже около 1000 рублей, а в ряде регионов, в числе которых Орловская область, её довольно сложно найти. Там также и призвали перенести всероссийские проверочные работы на сентябрь из-за нехватки расходных материалов и роста цен на них.
Ранее председатель комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва внесла предложение о приостановке проведения всероссийских проверочных работ. По её словам, это решение могло бы снизить давление как на учителей, так и на школьников. Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов по отмене единого государственного экзамена. В ведомстве уверены, что аттестацию проведут несмотря на возможные ограничения.