Минпросвещения: дистанционное образование не скажется на результатах ЕГЭ

Министерство просвещения будет делать всё, чтобы дистанционное обучение в школах не повлияло на результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил замглавы ведомства Виктор Басюк в ходе рабочей поездки в Пермский край.
Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации. <...> Спрогнозировать результаты сложно, — сказал он.
По его словам, сейчас во всех регионах школьники учатся очно благодаря нормализации эпидемиологической обстановки. На март власти запланировали провести оценку знаний учеников школ,
Мы не хотели сразу начинать с оценки [знаний], нужно, чтобы ребята после долгого перерыва адаптировались, оценку знаний планируем провести в конце этой четверти, чтобы в мае была возможность наверстать, если выявится дефицит, — добавил чиновник.
Ранее, как писал NEWS.ru, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев заявил, что дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми».