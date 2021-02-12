Минпросвещения: дистанционное образование не скажется на результатах ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/9429ebba-6ec7-11eb-a06b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения будет делать всё, чтобы дистанционное обучение в школах не повлияло на результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил замглавы ведомства Виктор Басюк в ходе рабочей поездки в Пермский край.

Сделаем всё, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации. <...> Спрогнозировать результаты сложно, — сказал он.

По его словам, сейчас во всех регионах школьники учатся очно благодаря нормализации эпидемиологической обстановки. На март власти запланировали провести оценку знаний учеников школ, передаёт РИА Новости.

Мы не хотели сразу начинать с оценки [знаний], нужно, чтобы ребята после долгого перерыва адаптировались, оценку знаний планируем провести в конце этой четверти, чтобы в мае была возможность наверстать, если выявится дефицит, — добавил чиновник.

Ранее, как писал NEWS.ru, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев заявил, что дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми».