Минпромторг внес алкоголь в список для параллельного импорта

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новый перечень товаров для параллельного импорта, в который вошла алкогольная продукция. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, в перечень попали иностранные бренды вин, шампанского, виски и ликера.

В списке оказались следующие марки: Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Aberfeldy, Bowmore, Kilbeggan, Johnnie Walker и Tanqueray.

Ранее стало известно, что производитель крепкого ликера Jagermeister решил свернуть бизнес в России, сообщает агентство ЕАН, ссылаясь на представителя одной из компании, поставляющей алкогольную продукцию в бары Екатеринбурга. По его словам, поставщики популярной марки алкоголя стали уведомлять клиентов об отказах.

До этого сообщалось, что ассортимент импортного алкоголя в крупных торговых сетях сократился за лето на 40–95%. К концу текущего года ожидается снижение до 50% оставшихся запасов и увеличение цен. Ретейлеры просят разрешить параллельный импорт алкоголя, но производители и дистрибьюторы выступают против этого.