Минпромторг: существенных изменений цен на продукты в РФ нет

https://static.news.ru/photo/8bf8b07e-8242-11ea-a475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существенных изменений цен на продукты в России из-за пандемии коронавируса не фиксируется. Об этом сообщил министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мы не фиксируем каких-то серьёзных изменений по цене, колебания очень несущественные, — цитирует его ТАСС.

Мантуров добавил, что если говорить об импорте, то постепенное повышение цен возможно, но только из-за того, что существует разница в курсах валют. Кроме того, цена импортной продукции зависит от тенденций на мировых рынках.

Отмечается, что торговые сети на данный момент постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на продукты вырастут на 15–20% из-за пандемии коронавируса. Об этом торговые сети предупредили поставщики. Увеличивать стоимость ретейлеры будут в два этапа.

Федеральная антимонопольная служба РФ уже проверила заявление о росте цен и выяснила, что он не носит спекулятивный характер. Самый большой рост цен ожидается на чай, какао и кофе.