Минпромторг: цена на сахар в крупном ретейле России ниже рыночной

Стоимость сахара в больших розничных сетях страны ниже рыночной цены продукта, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, передаёт ТАСС. Он отметил, что во избежание проблем с цепочками поставок цена должна регулироваться рынком.

Наблюдаем диспаритет цен: рыночная цена сахара в крупных сетях ниже сложившейся рыночной цены. Цена должна быть рыночной, она позволяет оплачивать удорожание логистики. Это позволяет доставлять товар в любую точку страны, — сказал Кузнецов.

Он добавил, что дефицита сахара сейчас нет, и все возможные сложности с его наличием связаны с логистическими вопросами. Нагрузка на сферу логистики в последнее время сильно возросла, однако, по мнению представителя Минпромторга РФ, ретейлеры пока справляются с динамикой цен.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее сообщила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, страна полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.

До этого в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах, в том числе и о сахаре.