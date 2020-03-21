https://static.news.ru/photo/33207cc8-6c32-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало торговым сетям увеличить запасы продуктов. При этом в ведомстве дефицит продовольствия отрицают, несмотря на возросший спрос.

Изначально мы давали рекомендацию делать запас на 21 день, но это ушло за три дня. Поэтому мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчёта 60 дней, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также сообщил, что продажи бакалейных товаров в России выросли на 40–60%, но продовольственного дефицита в стране при этом не наблюдается.

Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам, — сказал министр.

Как писал NEWS.ru, дефицит антисептических средств в российских аптеках будет спадать. Граждане увидят улучшения уже к следующему понедельнику, 23 марта, заявил Денис Мантуров. В лечебные учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти антисептики поступают в достаточном объёме. Он также отметил, что объёмы потребления превышают то, что завозится в торговые объекты, и подчеркнул, что российская промышленность в состоянии обеспечить аптеки товаром.