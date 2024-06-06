Минпромторг раскрыл планы на импорт китайских автомобилей Замминистра Каримов: Минпромторг не станет ограничивать ввоз автомобилей из КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли России не планирует вводить ограничения на импорт китайских автомобилей, заявил «Парламентской газете» на полях ПМЭФ замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. По его словам, баланс конкуренции на рынке должен выстраиваться естественным образом.

Каримов, оценивая инициативу, добавил, что искусственные ограничения могут ударить по потребителю.

Директор профильного департамента Минпромторга РФ Роман Чекушов ранее объявил, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2025 год. Однако ведомство, по его словам, будет сокращать привозимых по этому пути брендов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак также высказывал предположение, что сервера и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта. Он добавлял, что министерство получило соответствующие предложения от отрасли.

Российские организации прежде смогли наладить параллельный импорт товаров IKEA. По имеющимся данным, за полтора года в страну доставили не менее 12 млн товаров шведского предприятия.