Минпромторг рассказал, чего ждать от цен на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/3da06432-85b1-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

1 июня закончилось соглашение по сахару между ретейлерами и производителями сырья. Но цены резко не взлетели, потому что участники соглашения продолжают придерживаться его принципов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он добавил, что на сахар также давит «товарная интервенция», то есть правительство пустило на российский рынок 350 тысяч тонн импортируемого сахара. По подсолнечному маслу соглашение действует до 1 октября 2021 года, напомнил чиновник.

Но тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит. Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций, — сказал Евтухов.

Правительство заботится не только о ценах, но и о том, чтобы на рынке не было дефицита на те или иные товары. Лучшим решением, сказал замминистра, будет рыночная регуляция и своевременное реагирование на ситуацию по отдельным товарам.

Ранее сообщалось, что для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах могут запретить работать крупным торговым сетям по ночам и в выходные дни. В некоторых регионах это особенно актуальная проблема, там и нужно перенаправлять потоки покупателей на различные ярмарки и в нестационарные торговые точки.