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Министерство промышленности и торговли рекомендовало ресторанам и кафе внести изменения в работу из-за пандемии коронавируса. Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.

По данным агентства «Интерфакс», сотрудники ресторанов и кафе должны будут узнавать у посетителей о наличии респираторных или простудных заболеваний. Если люди окажутся больными, то им будут отказывать в обслуживании. Также предлагается обязать посетителей мыть руки перед едой и обрабатывать руки кожными дезинфицирующими средствами.

Стулья и столы в заведении должны стоять так, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Люди с температурой не смогут работать в кафе или ресторанах, а также запрет на работу будет действовать, если они прибыли из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в письме Минпроторга.

В ведомстве также призвали людей старше 60 лет отказаться от посещения заведений общественного питания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге не ожидают дефицита социально значимых товаров. В ведомстве подчеркнули, что торговые запасы по этой категории товаров сформированы в среднем на восемь недель.