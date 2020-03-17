Министерство промышленности и торговли рекомендовало ресторанам и кафе внести изменения в работу из-за пандемии коронавируса. Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
По данным агентства «Интерфакс», сотрудники ресторанов и кафе
Стулья и столы в заведении должны стоять так, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Люди с температурой не смогут работать в кафе или ресторанах, а также запрет на работу будет действовать, если они прибыли из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в письме Минпроторга.
В ведомстве также призвали людей старше 60 лет отказаться от посещения заведений общественного питания.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге не ожидают дефицита социально значимых товаров. В ведомстве подчеркнули, что торговые запасы по этой категории товаров сформированы в среднем на восемь недель.