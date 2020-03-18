https://static.news.ru/photo/a24d7f34-6920-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

Дефицит медицинских масок в российских аптеках должен быть устранён в ближайшее время. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов выразил уверенность, что с налаживанием их производства проблем не будет.

Мы сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем. В ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита, — сказал в интервью телеканалу «Россия-24» Евтухов.

По его словам, раньше спрос на маски составлял 400 тыс. в год, а сейчас требуются «десятки, сотни миллионов».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной службе исполнения наказаний обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты на базе исправительных учреждений. Кроме того, в поручении премьера упомянуты Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия, им также поручено обеспечить условиями для производства СИЗ военных, студентов и учащихся колледжей. Уточняется, что средства защиты должны изготавливаться ежедневно.