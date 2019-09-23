https://static.news.ru/photo/8886a9fe-dde8-11e9-9b66-fa163e074e61_660.jpg АН-2 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минпромторг отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого самолёта, который придёт на замену на замену «Кукурузника» Ан-2. Ранее его планировали начать выпускать на базе «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА).

Предполагалось, что вместимость нового самолёта составит 9–14 человек. Изначально Ан-2 хотели заменить одномоторным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», который был разработан на базе «Кукурузника» Сибирским НИИ авиации. Его планировали начать выпускать в 2021 году на базе завода в Улан-Удэ. Однако затем в Минпромторге заявили, что «Байкал» — экспериментальный образец, который был создан для отработки новых технологий. Теперь же с учётом научно-технического задела, полученным при создании этого самолёта, появится новый серийный, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, на Иркутском авиазаводе завершилась постройка третьего опытного самолёта МС-21-300. Воздушное судно передано на лётные испытания.