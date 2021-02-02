Минпромторг опроверг слухи о возможном введении продуктовых карточек

https://static.news.ru/photo/946849da-6550-11eb-9598-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ не планирует вводить продуктовые карточки для населения, такая инициатива в данный момент не рассматривается, сообщила помощник замглавы Минпромторга Виктора Евтухова Виктория Каширская.

Инициативы как таковой нет. Доклад был сделан перед Новым годом, там перспективы всех мер, разработанных Минпромторгом за последние несколько лет. У них была такая мера, разработанная несколько лет назад, но сейчас её не рассматривают, — сообщила она телеканалу «360».

Каширская подчеркнула, что ни в министерстве, ни в правительстве этот вопрос ни разу не поднимался ни на одном из совещаний.

Ранее СМИ сообщали о том, что государство якобы рассматривает возможность поддержать нуждающихся россиян продуктами. С таким предложением выступили в российском Минпромторге. В докладе, направленном в правительство, говорится о мерах, ориентированных на приоритетную поддержку наиболее незащищённых слоёв населения.

Как писал NEWS.ru, по словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Бориса Белякова, российское правительство не обсуждает вариант введения в обиход продовольственных карточек в качестве одной из мер по поддержке населения страны. Он отметил, что при реализации мер поддержки граждан, которые нуждаются в помощи, приоритет отдаётся мероприятиям, позволяющим вывести семьи из бедности в долгосрочной перспективе.