Минпромторг оценил возможность дефицита спорттоваров в России

В России не ожидается дефицита спорттоваров, поскольку большая часть товаров для массового спорта в РФ производится отечественными предприятиями, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Исключение составляет лишь продукция для спорта высших достижений.

Анализ показал, что 70% единиц номенклатуры продукции по видам спорта <...> производится отечественными предприятиями и уже сегодня может быть импортозамещено, — заявили в министерстве.

Ранее о приостановке деятельности в России заявила французская компания Decathlon, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для семидесяти видов спорта. Сообщается, что приостановка деятельности связана с логистическими сложностями поставок из-за международных санкций. Компания также заявила, что продолжит поддерживать 2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая также владеет сетями Auchan и Leroy Merlin.

Ранее генеральный директор Auchan Ив Клод заявил, что организация продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так глава компании ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из России. По словам главы французской компании, фирма намерена сохранить сотрудников и обеспечить свою основную миссию — кормить людей. Часть группы Mulliez Family Association французская компания Adeo, в которую входит сеть строительных магазинов Leroy Merlin, также заявила о продолжении работы на российском рынке.