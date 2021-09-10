Минпромторг не согласовал проект Минприроды из-за риска дефицита товаров

Замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов признался, что ведомство не согласовало законопроект Минприроды, предусматривающий актуализацию института расширенной ответственности производителей (РОП). Запрет на продажу товаров в РФ, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учёта отходов, может привести к дефициту продукции и экономическому спаду. Об этом пишут «Известия».

Принятие этой нормы может повлечь серьёзные негативные последствия для экономики государства в виде резкого сокращения товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи, — заявил Евтухов.

Законопроект Минприроды уже подвергался критике, причём со стороны Минэкономразвития: по мнению сотрудников ведомства, законопроект следует запустить не ранее чем через два года, так как есть риск возникновения дефицита социально значимых товаров.

В Минприроды отметили, что государственная информационная система учёта отходов уже создана, однако нуждается в доработке. В неё включат новые реестры и переведут в цифровой формат вместо бумажного. Также в ведомстве добавили, что законопроектом предусмотрен переходный период и ограничительные меры на не включённые в реестр товары будут вводить не сразу.

Ранее утилизаторы поддержали идею РОП и попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина запустить её с 1 января 2022 года. Реформа предполагает, что производители с этого момента сами будут отвечать за утилизацию товаров и платить экосбор.